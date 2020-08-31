Две школы, пострадавшие от подтоплений в Мактаарале, отремонтированы

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Напомним, в результате прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище произошло подтопление двух школ в населенных пунктах Оргебас и Фирдоуси Мактааральского района. На сегодняшний день оба здания полностью отремонтированы и готовы к новому учебному году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Глава региона Умирзак Шукеев в ходе рабочей поездки в район лично ознакомился с ремонтом каждой школы. Отметим, в общей средней школе имени К. Аманжолова в селе Оргебас обучается около 300 учащихся, а в средней школе села Фирдоуси обучается более 700 детей. Следует отметить, детей из малообеспеченных семей снабдили компьютерной техникой и планшетами.

Кроме того, образовательные учреждения полностью обеспечены сетью интернет. В целом, за счет средств, выделенных из республиканского резерва, компьютерной техникой обеспечили 4900 учащихся Мактааральского района.

В ходе поездки Умирзак Естаевич отметил, что необходимо создать все условия для получения детьми качественного образования.