Две школы на 1500 мест построят в Семее

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ – В Семее построят две новые школы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

В ведомстве сообщили, что в ходе селекторного совещания, глава региона Даниал Ахметов выделил проблему в сфере образования. По его словам, учебные заведения городов Усть-Каменогорск и Семей значительно отстают от методов обучения города Аягоза и села Кокпекты.

«В этом году мы начнем строить две школы в городе Семее, одну на 300 мест, вторую на 1200 мест. Необходимо провести работу, которая позволит создать уникальный образовательный центр на примере «Сириус», расположенного в городе Сочи», – сообщил Д. Ахметов.

«Мы предполагаем, что такой центр будет в Семее. Наша задача – поднять уровень системы образования, в части IT программирования. Концептуально могу выразить, что методы обучения города Семей и Усть-Каменогорск значительно отстают от системы образования города Аягоза или села Кокпекты. Работники учебных заведений должны сделать серьезные выводы и поднять качество своего труда. Мы будем продолжать работу по полиязычному образованию, это одно из главных направлений», - добавил аким ВКО.

Стоит отметить, что в прошлом году в Семее обеспечен рост производства продукции в промышленности на 22,8%, в сельском хозяйстве - на 10,2%. Открыты новые производства по выпуску пластиковых труб, реализованы проекты по расширению производства кабельной продукции, пищевой продукции и пошиву текстильных изделий.



