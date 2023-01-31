Две СЭЗ Астаны будут объединены

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О необходимости системно повышать экономический потенциал Астаны и Астанинской агломерации заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Для обеспечения поступательного экономического роста столицы, прежде всего, необходимо пересмотреть работу специальных экономических зон. Астана является единственным городом в стране, где функционируют две СЭЗ. При этом отдача от их текущей деятельности вызывает много вопросов. Считаю, что их нужно объединить, приняв комплексные меры для повышения эффективности», - выразил мнение Глава государства.

Президент отметил, что в рамках режима СЭЗ в левобережной части города построено более 400 жилых домов и офисов, сейчас возводится еще 200 объектов. В этих целях строительным компаниям были предоставлены значительные льготы на общую сумму 1,5 триллиона тенге.

«Настало время переориентировать работу СЭЗ, сделав упор на развитии обрабатывающей промышленности, IT-сектора и новых технологий. Нужно создавать качественные рабочие места. Для этого требуется соответствующая инфраструктура. Однако работа в данном направлении, мягко говоря, оставляет желать лучшего», - сказал Глава государства.