Две пристройки к жилому дому снесли в центре Алматы

Они расположены по улице Наурызбай батыра, 41.

Внеплановую проверку начали после обращения жителя. В результате установили, что пристройки с двух сторон дома построили без разрешительных документов на участках общего пользования.

В отношении собственника (физлицо) приняли административные меры. Впоследствии Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы наложил собственнику административный штраф, а также постановил принудительный снос пристроек к нежилому помещению.

Фото: акимат Алматы

16 июля 2024 года Алматинский городской суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Одну из пристроек собственник демонтировал добровольно в соответствии с решением суда. Принудительный снос второй пристройки проводится сегодня при участии судебных исполнителей.

Напомним, ранее в Алматы Алматы снесли жилой комплекс Orda City.

Всего с начала 2023 года полностью или частично снесено более 90 незаконных объектов, включая жилые комплексы, торговые постройки и самовольные сооружения.