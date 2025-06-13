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    00:01, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Две пристройки к жилому дому снесли в центре Алматы

    По решению суда под снос попали две незаконные пристройки к жилому дому в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Две пристройки к жилому дому снесли в центре Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Они расположены по улице Наурызбай батыра, 41.

    Внеплановую проверку начали после обращения жителя. В результате установили, что пристройки с двух сторон дома построили без разрешительных документов на участках общего пользования.

    В отношении собственника (физлицо) приняли административные меры. Впоследствии Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы наложил собственнику административный штраф, а также постановил принудительный снос пристроек к нежилому помещению.

    Две пристройки к жилому дому снесли в центре Алматы
    Фото: акимат Алматы

    16 июля 2024 года Алматинский городской суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

    Одну из пристроек собственник демонтировал добровольно в соответствии с решением суда. Принудительный снос второй пристройки проводится сегодня при участии судебных исполнителей.

    Напомним, ранее в Алматы Алматы снесли жилой комплекс Orda City.

    Всего с начала 2023 года полностью или частично снесено более 90 незаконных объектов, включая жилые комплексы, торговые постройки и самовольные сооружения.

    Теги:
    Алматы Суды Благоустройство
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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