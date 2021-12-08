Две преступные группы похитили скот на 18 миллионов тенге в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Задержаны две организованные преступные группы, промышлявшие скотокрадством в Ордабасинском и Арысском районах Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Подробнее об этом на брифинге рассказал заместитель начальника ДП Туркестанской области подполковник полиции Курманбек Сахов.

«Исходя из нашего опыта, мы осуществляли оперативные и иные запланированные мероприятия с целью преследования и задержания скотокрадов. Выезжали на вольные пастбища, организовывали тщательные розыскные мероприятия. В результате мы задержали пятерых подозреваемых в краже скота в Ордабасинском районе, то есть организатора и соучастников преступления. Один из подозреваемых - житель Шымкента, ранее судимый за скотокрадство, а остальные - жители Ордабасинского района, приходящиеся друг другу родственниками», - сообщил он.

По словам представителя полиции, на сегодняшний день эти скотокрады похитили 26 голов лошадей на общую сумму более 10 миллионов тенге. Они заранее распределяли между собой роли, разделывали краденных лошадей, а мясо вывозили на рынок. У членов преступной группы в качестве вещественных доказательств изъяты автомобиль марки «ГАЗель», на котором перевозили скотину, и две лошади.

Подозреваемые находятся под стражей. В отношении них проводится досудебное расследование по статье 188-1 УК РК «скотокрадство». Также задержана скупщица мяса похищенных лошадей.

«Кроме того, в Арысском районе оперативники задержали другую организованную преступную группу, занимавшуюся аналогичными кражами скота. Организатор этой ОПГ вместе с двумя поддельниками проникли на пастбище, застрелили из оружия чужую лошадь, сразу же разделали ее на месте, а мясо погрузили в автомашину марки «БМВ». Затем краденое сбыли двум скупщикам. Трое подозреваемых оказались жителями Шымкента, ранее судимыми.

Вместе с тем, задержаны двое подозреваемых в скупке краденого. Один из них житель Шымкента, а другой житель Сайрамского района Туркестанской области. Установлено, что организованная преступная группа похитила в общей сложности 19 лошадей и нанесла ущерб сельчанам на сумму более 7,5 миллиона тенге. У скотокрадов изъяты автомашина «БМВ» и охотничье ружье 16-го калибра. Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование», - резюмировал заместитель начальника ДП ТО К. Сахов.