Две преступные группы барымтачей нанесли туркестанцам ущерб почти на 40 млн тенге

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейскими ликвидированы 2 преступные группы барымтачей, орудовавшие на территории 6 районов области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

В 2019-2020 годы в Сарыагашский, Толебийский, Сайрамский, Тулькубасский,Байдибекский и Ордабасинский районные отделы полиции обратились 23 потерпевших. Сельчане заявили о том, что неизвестные с вольных пастбищ и с хозяйских подворий похитили 58 лошадей и 20 голов крупного рогатого скота. Тем самым потерпевшим лицам нанесли материальный ущерб на сумму около 40 миллионов тенге. Все обращения граждан полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье «Скотокрадство» УК РК.

Учитывая тяжесть совершенного преступления, в департаменте полиции Туркестанской области создали специальную группу из числа профессиональных оперативных работников криминальной полиции области и районных отделов полиции. Спецгруппу нацелили на раскрытие и задержание скотокрадов. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские опросили местных жителей, проверили базары, мясные лавки, где реализовывают продукцию. В результате оперативники вышли на след двух преступных групп. Их задержание произвели в начале сентября в Сарыагашском, Толебийском районах и Шымкенте по месту жительства.

Установлено, что одна преступная группа скотокрадов из 5 человек вывозила похищенный скот на большегрузной машине. А вторая преступная группа уводила скот и прятала в собственных подворьях.

На сегодня под стражей находятся 8 подозреваемых лиц. Все они жители Туркестанской области и Шымкента. Пятеро из них ранее судимые за аналогичные преступления.

Полицейские задержали также и четырех скупщиков краденого скота. Законным владельцам возвращены 42 похищенные лошади.

В данное время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.