Две попытки сдачи ЕНТ предоставят выпускникам – Минобразования РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Абитуриентам для получения гранта даются две попытки сдать ЕНТ. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в МОН, впервые претенденты на государственный образовательный грант могут сдать ЕНТ два раза. К примеру, если абитуриент прошел тестирование в апреле, повторно пересдать его можно через несколько дней, либо в мае или в июне.

«Выпускники, чтобы поступить на грант, по желанию, могут сдать ЕНТ в апреле, мае, июне. То есть, опять-таки, сами выбирают дату. Причем здесь мы предоставляем две попытки, а не как раньше одну попытку. При этом количество предметов остается прежним – три обязательных и два по выбору. Количество тестовых заданий не изменяется – 120, максимальное количество баллов – 140. Продолжительность тестирования также не меняется – 4 часа», - сообщил директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев в ходе брифинга в СЦК.

Он пояснил, что электронный формат проведения ЕНТ в плане объективности и академической честности имеет ряд преимуществ.

«В частности, к ним можно отнести уникальность вариантов и уникальность кодов правильных ответов. Посредством использования методов случайной выборки, будет формироваться его вариант тестов. Более того, варианты правильных ответов также в таком же случайном порядке будут формироваться в момент авторизации. Используя метод случайной выборки исключает вероятность как одинаковых вариантов тестов, так и вероятность совпадения кодов правильных ответов», - отметил он.