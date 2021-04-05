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    14:01, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Две попытки сдачи ЕНТ предоставят выпускникам – Минобразования РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Абитуриентам для получения гранта даются две попытки сдать ЕНТ. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в МОН, впервые претенденты на государственный образовательный грант могут сдать ЕНТ два раза. К примеру, если абитуриент прошел тестирование в апреле, повторно пересдать его можно через несколько дней, либо в мае или в июне.

    «Выпускники, чтобы поступить на грант, по желанию, могут сдать ЕНТ в апреле, мае, июне. То есть, опять-таки, сами выбирают дату. Причем здесь мы предоставляем две попытки, а не как раньше одну попытку. При этом количество предметов остается прежним – три обязательных и два по выбору. Количество тестовых заданий не изменяется – 120, максимальное количество баллов – 140. Продолжительность тестирования также не меняется – 4 часа», - сообщил директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев в ходе брифинга в СЦК.

    Он пояснил, что электронный формат проведения ЕНТ в плане объективности и академической честности имеет ряд преимуществ.

    «В частности, к ним можно отнести уникальность вариантов и уникальность кодов правильных ответов. Посредством использования методов случайной выборки, будет формироваться его вариант тестов. Более того, варианты правильных ответов также в таком же случайном порядке будут формироваться в момент авторизации. Используя метод случайной выборки исключает вероятность как одинаковых вариантов тестов, так и вероятность совпадения кодов правильных ответов», - отметил он.


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