Две новых школы вместо аварийных открыли в селах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области к началу нового учебного года открыли две современные школы. Их построили взамен аварийных, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По информации пресс-службы главы региона, новая школа в райцентре Тайынше рассчитана на 600 мест. Проект реализовали за счет фонда поддержки инфраструктуры образования. До строительства новой школы ребятишки вынуждены был учиться в приспособленном помещении. Нынешний учебный год они начнут в светлых, просторных кабинетах, оснащенных всем необходимым для получения знаний.

Школа на 120 мест в селе Вишневке – тоже долгожданное событие для детей, родителей и учителей. Знания дети на протяжении нескольких лет получали в аварийном здании. Теперь будут учиться в комфортных условиях.

Со строительством новых школ в Тайыншинском районе количество аварийных школ в регионе сократилось вдвое.

Планируется строительство школы на 120 мест в селе Драгомировке вместо аварийного здания. Разрабатывается проектно-сметная документация.

Для сокращения дефицита мест и трехсменного обучения в Петропавловске до 2025-го года построят семь школ на 3 720 мест. В том числе четыре на 2 700 мест по национальному проекту «Комфортная школа». В микрорайоне «Береке» строится новая коррекционная школа на 300 мест.

По данным управления образования, всего в новом учебном году по области будут работать 457 школ. Контингент учащихся - свыше 75 тысяч человек. Из них 7 247 первоклассников.