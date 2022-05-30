30 Мая 2022 11:46

Две новые станции метро официально запустили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Две новые станции метро «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы» приняли первых пассажиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Торжественное открытие состоялось утром 30 мая. Строителей и сотрудников алматинского метрополитена поздравил аким города Ерболат Досаев.

«Это радостное и долгожданное событие для всего нашего мегаполиса. Вы проделали невероятно сложную и объемную работу, учитывая непростые горно-геологические и сейсмические условия местности. Благодаря Вашему труду и высокому профессионализму Алматы получил две станции метро, которые позволят значительно увеличить пассажиропоток – с 50 тысяч до 85 тысяч в сутки, разгрузят городские улицы, положительно повлияют на экологическую обстановку», - сказал аким.

Аким отметил, что с запуском двух станций созданы дополнительные 200 рабочих мест.

Новые станции являются логическим продолжением 9 действующих станций метрополитена.

«Протяженность участка составляет 3,1 км. Общая длина увеличилась с 10,3 до 13,4 км», - сказал главный инженер службы капитального строительства ГКП «Метрополитен» Максат Серикболов.

По его словам, на линии задействованы 15 четырехвагонных электропоездов с интервалом движения 7-10 минут.

Новые станции строились 7 лет. На это было выделено 64 млрд тенге.

«Сложности были с выкупом домов. Дома выкупаются у частных лиц, некоторые люди были не согласны с суммами. Также повлияла пандемия. Многие оборудования привозятся из-за рубежа. Сложности были с транспортировкой, с изготовлением. Они повлияли на сроки», - заявил спикер.

«Сарыарка» идет следующей после станции «Москва», расположена по проспекту Абая между пр. Алтынсарина и ул. Саина в районе Family Park. Станция глубокого заложения, с одним вестибюлем имеет две входные группы. Здесь установлены 2 лифта и 8 эскалаторов.

Станция «Бауыржан Момышулы» расположена по проспекту Абая, западнее ул. Момышулы. Она мелкого заложения с двумя вестибюлями, имеет шесть входных групп. На станции установлены 6 лифтов и 15 эскалаторов. Длина платформы – 108 м. 11 по счету станция первой линии Алматинского метрополитена на данный момент является конечной.

В акимате сообщили, что в 2025 году планируется завершение строительства станции «Калкаман», развитие линии метро будет продолжено в западном направлении до рынка «Барлык».