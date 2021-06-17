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    13:36, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    Две новые школы построят в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР - НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области построят две новые школы. Об этом заявил аким области Абылкаир Скаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Аксу в этом году будет введена в эксплуатацию отопительная котельная, которая обеспечит город центральным теплоснабжением. Там также начато строительство ледовой арены и модернизация школ по региональной программе «Заманауи мектеп». Всего ремонт и модернизацию в этом году пройдут 56 школ области. Будут построены две новые школы и по дополнительному корпусу для двух действующих школ», - сказал Абылкаир Скаков на брифинге в СЦК.

    По его словам, на селе в этом году реализуется сразу 150 проектов строительства и благоустройства. Почти половина из них – по программе «Ауыл – ел бесігі».

    «Один из ключевых показателей благополучия в аулах – это водоснабжение. Мы форсировали планы по обеспечению сельчан доступом к качественной питьевой воде и намерены полностью решить вопрос в 2023 году. По итогам этого года, как ожидается, доступ будет уже у 212 тысяч человек, или почти 95% сельских жителей в регионе. Мы продолжаем курс на диверсификацию экономики области за счет потенциала агропромышленного комплекса», - отметил аким.

    Ранее глава региона сообщил о больших по масштабам засевах полей гречихой. В Павлодарской области гречихой засеяли 42 тысячи га, что составляет 44% от общих посевов гречихи по Казахстану.


    Теги:
    Регионы Казахстана Образование Акимат Строительство Павлодарская область Благоустройство
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