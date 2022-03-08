Две новые школы откроются в селе Баскудык Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Баскудык Мангистауской области откроются две школы. О решении вопроса трехсменного обучения в школах рассказал аким Мунайлинского района Рахат Елтизаров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Рахата Елтизарова, в школах много детей, так как в регионе высокая рождаемость и есть переехавшие из других регионов.

«Для решения этих вопросов были выделены средства на начало строительства школы на 600 и 1200 мест в селе Баскудык с целью ликвидации трехсменного обучения и прекращения перевозок учащихся. Государственное учреждение «Мангистауское областное управление строительства, архитектуры и градостроительства» начало строительные работы. В текущем году запущены новые школы, есть возможность ликвидировать три смены в школах №9, №14», - сказал Рахат Елтизаров.

Также планируется строительство школы на 1200 мест в жилом массиве Кызылтобе-2. Проект уже готов и включен в перечень бюджетных инвестиционных проектов на 2022-2024 годы, проводится конкурс. Таким образом, в школе №6 появится возможность отменить трехсменное обучение.

В целях ликвидации трехсменного обучения в школе № 8, разработана и находится на рассмотрении государственной экспертизы проектно-сметная документация школы на 1200 мест в жилом массиве Бесшокы.

В 2021 году на проведение комплексного текущего ремонта 4 школ района (№1,2,3,6) выделено 57 млн тенге, проведены комплексные работы (покраска внешнего фасада, укладка кафеля, модернизация оборудования санузла). Кроме того, на 62,9 млн тенге для каждой из этих 4 школ приобретены 3 кабинета новой модификации (физики, химии, биологии).

Напомним, в Бейнеуском районе Мангистауской области в этом году планируют закрыть вопрос ликвидации трехсменного обучения в школах.