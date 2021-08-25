Две новые газовые котельные построят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал о проводимой работе по обеспечению теплом города в зимнее время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Теперь, по важным вопросам жизнедеятельности столицы. У нас отопительный сезон длится 7,5-8 месяцев, в зависимости от погоды. Это очень огромная нагрузка на экономику. Теперь, мы по поручению Президента активизировали работу на ТЭЦ-3. В следующем году должны запустить, это даст 420 гигакалорий тепла либо обеспечит теплом 6,5 млн кв. метров жиля и других объектов», - сказал Алтай Кульгинов на внеочередной сессии маслихата.

Но этого, по его словам, будет недостаточно.

«Если каждый год мы будем 3 млн кв. метров жилья вводить. Поэтому, в прошлый раз мы приняли решение, которое уже одобрили в Правительстве – средства выделяются на строительство двух новых газовых котельных, каждая по 360 гигакалорий. Получается, к концу следующего года мы должны получить свыше 1100 гигакалорий тепла», - отметил аким.

«Это обеспечит долгосрочную жизнедеятельность нашей столицы, особенно районы новостройки. Например, только в Есильском районе за 2020 год прибыло +40 тысяч населения. Это целые 2-3 района в областях», - заключил А. Кульгинов.