Две недели ищут пропавшего жителя села Коянды в Акмолинской области

Полицейские обратились к гражданам с просьбой оказать содействие в розыске без вести пропавшего мужчины, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы департамента полиции региона, стражи порядка области продолжают поиски без вести пропавшего 38-летнего жителя села Коянды Тилубека Дунсәнбай, 1988 года рождения, и просят граждан оказать содействие в его розыске.

— По данным полиции, мужчина ушел из дома, расположенного по адресу: село Коянды, улица Кенесары, 25, в ночь на 16 июля 2026 года. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным, — сообщили в ведомстве.

Фото: Департамент полиции Акмолинской области

Из особых примет: рост мужчины около 150 см, хромает на одну ногу, одну руку держит согнутой, с рождения имеет умственные нарушения. Пропавший передвигается с выраженной хромотой и плохо разговаривает. Мобильного телефона при себе не имеет. На момент исчезновения был одет в черную футболку, серые брюки и серые кроссовки.

— В ходе изучения записей камер видеонаблюдения установлено, что около 03:08 часов 16 июля мужчина проходил по пересечению улиц Жунусова и Ер Жанибек в селе Коянды, после чего направился в неизвестном направлении, — добавили в полиции.

Фото: Департамент полиции Акмолинской области

В настоящее время сотрудники полиции проводят поисковые мероприятия в селе Коянды, а также в городе Астане. Ориентировки с приметами пропавшего направлены во все территориальные подразделения полиции Акмолинской области и столицы. Проверены медицинские учреждения, возможные места пребывания, изучены записи камер видеонаблюдения, опрошены родственники, соседи и знакомые. К поискам также привлечены волонтерские организации.

Полиция обращается ко всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Дунсәнбай Тилубека или видел его после 16 июля, с просьбой незамедлительно сообщить об этом в ближайшее подразделение полиции.

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