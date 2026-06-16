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    Две наркоплантации ликвидировали в Кызылординской области

    В Кызылординской области полицейские выявили две незаконные плантации конопли, изъяв более 1,9 тысячи кустов наркосодержащих растений и задержав шестерых подозреваемых, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Две наркоплантации ликвидировали в Кызылординской области
    Фото: Polisia.kz.

    — В рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия Қарасора-2026 сотрудники министерства внутренних дел Республики Казахстан и управления по противодействию наркопреступности ДП Кызылординской области проводят масштабные мероприятия по выявлению фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений, — сообщили в Polisia.kz. 

    Для обследования местности полицейские совместно с бойцами спецподразделения «Бүркіт» Национальной гвардии использовали вертолет. 

    Как отметили в полиции, вблизи населенного пункта Жинишкекум Аральского района были выявлены два участка с незаконно выращенными наркосодержащими растениями.

    На первом участке правоохранители обнаружили и изъяли 1090 кустов конопли. Также были найдены приспособления для полива и ухода за растениями. По подозрению в организации плантации задержаны трое человек.

    В полиции сообщили, что на втором участке изъято 849 кустов конопли, а также пакет с наркосодержащими растениями и пакет с семенами. На месте были задержаны еще трое подозреваемых.

    Две наркоплантации ликвидировали в Кызылординской области
    Фото: Polisia.kz.

    По данным ведомства, по изъятым вещественным доказательствам назначены судебные экспертизы. Их результаты подтвердили, что обнаруженные растения относятся к наркосодержащим. По фактам незаконного культивирования возбуждено два уголовных дела. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания, продолжаются следственные мероприятия.

    — Всего с начала проведения оперативно-профилактического мероприятия Қарасора-2026 на территории Кызылординской области пресечено 27 фактов наркоправонарушений, — говорится в сообщении.

    В ведомстве добавили, что работа по выявлению и пресечению незаконного оборота наркотических средств продолжается.

    Напомним, в Алматы обнаружили наркоплантацию в подвале жилого дома.

    МВД РК Наркотики Регионы Казахстана Полиция Кызылординская область
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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