Две наркоплантации ликвидировали в Кызылординской области

В Кызылординской области полицейские выявили две незаконные плантации конопли, изъяв более 1,9 тысячи кустов наркосодержащих растений и задержав шестерых подозреваемых, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

— В рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия Қарасора-2026 сотрудники министерства внутренних дел Республики Казахстан и управления по противодействию наркопреступности ДП Кызылординской области проводят масштабные мероприятия по выявлению фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений, — сообщили в Polisia.kz.

Для обследования местности полицейские совместно с бойцами спецподразделения «Бүркіт» Национальной гвардии использовали вертолет.

Как отметили в полиции, вблизи населенного пункта Жинишкекум Аральского района были выявлены два участка с незаконно выращенными наркосодержащими растениями.

На первом участке правоохранители обнаружили и изъяли 1090 кустов конопли. Также были найдены приспособления для полива и ухода за растениями. По подозрению в организации плантации задержаны трое человек.

В полиции сообщили, что на втором участке изъято 849 кустов конопли, а также пакет с наркосодержащими растениями и пакет с семенами. На месте были задержаны еще трое подозреваемых.

Фото: Polisia.kz.

По данным ведомства, по изъятым вещественным доказательствам назначены судебные экспертизы. Их результаты подтвердили, что обнаруженные растения относятся к наркосодержащим. По фактам незаконного культивирования возбуждено два уголовных дела. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания, продолжаются следственные мероприятия.

— Всего с начала проведения оперативно-профилактического мероприятия Қарасора-2026 на территории Кызылординской области пресечено 27 фактов наркоправонарушений, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что работа по выявлению и пресечению незаконного оборота наркотических средств продолжается.

Напомним, в Алматы обнаружили наркоплантацию в подвале жилого дома.