Наркоплантацию обнаружили в подвале жилого дома в Алматы 

В Алматы полицейские пресекли факт незаконного культивирования наркосодержащих растений, организованного в подвальном помещении жилого дома, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Поводом для проверки стало сообщение, поступившее на пульт "102", о характерном запахе, схожем с запахом наркотических веществ. Прибывшие на место сотрудники полиции в ходе осмотра выявили признаки организации подпольной наркоплантации с использованием специализированного оборудования и созданием искусственных условий для выращивания запрещенных растений.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены лица, причастные к использованию помещения. В ходе следственных действий обнаружены и изъяты десятки кустов растений, внешне схожих с коноплей, а также высушенное вещество растительного происхождения. Кроме того, изъято оборудование, применяемое для культивирования и подготовки к сбыту: осветительные приборы, электронные весы, вакуумный упаковщик и устройства контроля температуры.

Начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Батуржан Абдумасаров подчеркнул, что подобные факты находятся на особом контроле.

— Незаконное культивирование наркосодержащих растений — это один из этапов преступной цепочки, направленной на дальнейшее распространение наркотиков. Благодаря своевременному реагированию и оперативной работе полиции данный факт был выявлен и пресечен. Работа в этом направлении будет продолжена, — отметил он.

Подозреваемые доставлены в полицию. По данному факту проводится досудебное расследование.