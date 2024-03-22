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    03:00, 22 Март 2024 | GMT +6

    Две мощные вспышки зафиксировали на Солнце

    Солнце
    Фото: pixabay.com

    Две вспышки высокого класса зарегистрированы на Солнце, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Как сообщила Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»), 20 марта в 02:27 мск (04:27 по времени Астаны) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M2.1 продолжительностью 15 минут. В 10:36 мск (12:36 по времени Астаны) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M7.4 продолжительностью 24 минуты. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи.

    После второй вспышки уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли, согласно данным космической погоды, повысился до R2 (умеренно) по шкале из пяти показателей, где самый высокий - R5 (экстремально).

    Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Как правило, вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

    Теги:
    Освоение космоса Астрономия Мировые новости Космос
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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