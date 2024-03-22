Две мощные вспышки зафиксировали на Солнце
Две вспышки высокого класса зарегистрированы на Солнце, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Как сообщила Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»), 20 марта в 02:27 мск (04:27 по времени Астаны) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M2.1 продолжительностью 15 минут. В 10:36 мск (12:36 по времени Астаны) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M7.4 продолжительностью 24 минуты. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи.
После второй вспышки уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли, согласно данным космической погоды, повысился до R2 (умеренно) по шкале из пяти показателей, где самый высокий - R5 (экстремально).
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Как правило, вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.