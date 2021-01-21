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    20:10, 20 Январь 2021 | GMT +6

    Две многоэтажки возведут в Аягозе

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    АЯГОЗ.КАЗИНФОРМ – В городе Аягоз Восточно-Казахстанской области в этом году начнется строительство двух пятиэтажных 60-квартирных домов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной акимат.

    В ведомстве отметили, что строительство, которое будет реализовано в рамках государственной программы «Нурлы жер», планируется начать в январе 2021 года и завершить к концу года.

    «Один из двух строящихся домов будет сдан в аренду, другой будет предоставлен в кредит», - отметили в акимате.
    В двух домах будет 30 однокомнатных квартир, 60 двухкомнатных и 30 трехкомнатных квартир. Всего в очереди в Аягозском районе стоят 1200 человек. К слову, в 2020 году жильем были обеспечены 140 семей.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Акимат Жилье Строительство
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