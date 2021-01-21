Две многоэтажки возведут в Аягозе

АЯГОЗ.КАЗИНФОРМ – В городе Аягоз Восточно-Казахстанской области в этом году начнется строительство двух пятиэтажных 60-квартирных домов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной акимат.

В ведомстве отметили, что строительство, которое будет реализовано в рамках государственной программы «Нурлы жер», планируется начать в январе 2021 года и завершить к концу года.

«Один из двух строящихся домов будет сдан в аренду, другой будет предоставлен в кредит», - отметили в акимате.

В двух домах будет 30 однокомнатных квартир, 60 двухкомнатных и 30 трехкомнатных квартир. Всего в очереди в Аягозском районе стоят 1200 человек. К слову, в 2020 году жильем были обеспечены 140 семей.