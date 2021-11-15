Две машины столкнулись на трассе Алматы – Бишкек: один человек погиб
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Алматы – Бишкек, передает корреспондента МИА «Казинформ».
В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что столкновение двух авто произошло по автодороге «Алматы-Бишкек» на 128-м километре в восточном направлении.
«По предварительным данным, 37-летний водитель транспортного средства «Honda Odyssey» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с автомашиной «Mitsubishi Galant». В результате столкновения 53-летний пассажир автомашины «Mitsubishi Galant» от полученных травм скончалась на месте. Оба водителя и еще одна пассажирка с различными телесными повреждениями госпитализированы в больницу. По факту начато досудебное расследование по статье 345 ч.3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.
Ранее сообщалось, что три человека из одной семьи погибли в аварии на трассе Талдыкорган-Уштобе.
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