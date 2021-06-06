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    20:03, 05 Июнь 2021 | GMT +6

    Две машины протаранил ЗИЛ в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске грузовик наехал на припаркованные автомобили, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, 56-летний водитель «ЗИЛ 431410» при движении задним ходом, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение со стоящими на парковке АО «Қызылжар Сү» автомашинами.

    Повреждения получили «Volkswagen Golf» и «Ravon». Пострадавших нет, водитель трезв.

    «Со слов водителя, он увидел пешехода, когда сдавал назад, и вынужден был резко вывернуть руль. В отношении него собран административный материал, который будет передан на рассмотрение в Специализированный административный суд Петропавловска для принятия процессуального решения», - добавили в пресс-службе.




    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Общество Происшествия
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