Две машины протаранил ЗИЛ в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске грузовик наехал на припаркованные автомобили, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 56-летний водитель «ЗИЛ 431410» при движении задним ходом, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение со стоящими на парковке АО «Қызылжар Сү» автомашинами.

Повреждения получили «Volkswagen Golf» и «Ravon». Пострадавших нет, водитель трезв.

«Со слов водителя, он увидел пешехода, когда сдавал назад, и вынужден был резко вывернуть руль. В отношении него собран административный материал, который будет передан на рассмотрение в Специализированный административный суд Петропавловска для принятия процессуального решения», - добавили в пресс-службе.



