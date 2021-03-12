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    16:01, 12 Март 2021 | GMT +6

    Две бройлерных птицефабрики построят в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений по Северо-Казахстанской области Ерболат Бекшенов рассказал на брифинге о планах по развитию животноводства региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Е.Бекшенова, в этом году одна из задач – восстановить поголовье птицы. Во время осенней вспышки птичьего гриппа три птицефабрики ликвидировали поголовье. В целом, около 1,5 млн голов.

    «В ноябре-декабре на птицефабрики завезено 627,5 тысячи голов молодняка. В марте производство яиц началось на птицефабрике ТОО «Фирма Алекри», в ТОО «Адель Кус» планируют запустить в мае. В течение года на птицефабрики дополнительно будет завозиться поголовье суточного молодняка в количестве более 1 млн голов», - сказал Е.Бекшенов.

    Для развития мясного птицеводства в регионе планируют строительство двух бройлерных птицефабрик мощностью 15 тысяч тонн мяса птицы в год.

    В двух районах области строят откормочные площадки в целом на 13 тысяч откормочных мест.

    В два раза увеличат мощность свинокомплекса в Тайыншинском районе.

    В этом году в регион планируют завезти более пяти тысяч голов скота мясного направления и свыше четырех тысяч – молочного.

    В прошлом году в области начали строить 11 современных молочных товарных комплексов. Пять запустили. При выходе на полную мощность фермы будут дополнительно производить 17 тысяч тонн молока.

    «В этом году с учетом переходящих проектов запланировано строительство 16 молочных комплексов на 10,4 тысячи голов. Дополнительное производство молока - 52 тысячи тонн. По итогам года планируется произвести 633,5 тысячи тонн молока», - добавил Е.Бекшенов.


    Теги:
    Сельское хозяйство Северо-Казахстанская область
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