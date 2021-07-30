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Две бройлерных фабрики строят в СКО

30 Июля 2021 14:56
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Две бройлерных фабрики строят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за счет строительства двух птицефабрик рассчитывают полностью обеспечить регион мясом птицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В областном акимате говорят, что сейчас есть дефицит мяса бройлеров местных производителей. Решить проблему намерены с помощью строительства двух бройлерных фабрик мощностью шесть тысяч тонн.

Одну строят в селе Арал-Агаш Аккайынского района. Стоимость проекта - 5,4 млрд тенге, мощность – пять тысяч тонн мяса. Создадут 140 новых рабочих мест. Учитывая, что в этом населенном пункте не было крупных предприятий, у сельчан появится возможность получить постоянную работу.

Вторую бройлерную птицефабрику строят в селе Новокаменке Кызылжарского района. Мощность предприятия одна тысяча тонн мяса птицы. Один корпус уже поставили, заливают фундамент под второй. Ввести в эксплуатацию фабрику планируют в сентябре. Для сельчан создадут 50 рабочих мест.

Ранее мы неоднократно рассказывали о развитии молочного и мясного направления в регионе. Местные власти делают высокие ставки на строительство молочно-товарных ферм. По области их уже строят 16.

Вместе с тем в области намерены возродить овцеводство. По данным облакимата, в рамках Комплексного плана профинансирован ы три крупных проекта общим поголовьем 4 тысячи голов и пять небольших хозяйств общим поголовьем 500 голов. К разведению овец в регионе планируют привлекать большее количество хозяйств.

Еще один крупный проект области – свинокомплекс в Тайыншинском районе. Сумма инвестиций составляет 5 млрд тенге. Завершается строительство девяти новых корпусов, пришло немецкое оборудование. Продукцию перерабатывают на собственном мясокомбинате. Свинину планируют поставлять в Китай.


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#Северо-Казахстанская область   #Сельское хозяйство   #Регионы  
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Автор:

Олеся Жуковень

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