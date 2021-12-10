Дважды за день тушили пожары столичные гвардейцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дважды за день пришлось участвовать в тушении пожаров столичным гвардейцам. Интервал между двумя возгораниями составил примерно один час, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

9 декабря в 17:30 часов при несении службы в столичном районе Алматы дежурному по войсковым нарядам капитану Жанату Оспанову из ЦОУ поступила информация о том, что по улице Карагандинская горит ТОО «Айша Сервис».

Приняв информацию о пожаре капитан Оспанов с патрульными ефрейтором Жайык Рысказы и рядовым Бекдаулетом Елеусином, а также водителем – младшим сержантом Бекзатом Кабыловым по прибытию организовали оцепление на месте пожара и приняли меры к его тушению до прибытия пожарной команды.

Буквально через час, в 18:40 поступила информация о том, что по улице Бұқтырма горит трехэтажное общежитие. По прибытию на место происшествия, где уже находились пожарные расчеты, полицейские и карета скорой медицинской помощи, капитан Оспанов с тем же войсковым нарядом в целях недопущения мародерства со стороны гражданского населения, организовали оцепление и оказали содействие в спасении людей из горящего здания.

При обходе комнат общежития были обнаружены и эвакуированы две маленькие девочки, в возрасте около пяти и девяти лет, которые оказались именно в этот момент без присмотра взрослых.