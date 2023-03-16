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Двадцать новых пожарных депо сдадут в эксплуатацию в Казахстане

16 Марта 2023, 14:42
Двадцать новых пожарных депо сдадут в эксплуатацию в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В настоящее время проектирование и потребность в пожарных депо определяется в соответствии с требованиями государственных нормативов. Об этом говорится в ответе первого заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рассмотрев ваш депутатский запрос касательно противопожарной защиты в населенных пунктах страны, сообщаю следующее. В настоящее время проектирование и потребность пожарных депо определяется в соответствии с требованиями государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства и технического регламента, где основными индикаторами являются численность населения, площадь территории населенного пункта, анализ пожарной обстановки и время реагирования пожарных расчетов», - говорится в ответе Романа Скляра.

Сообщается, что для населенных пунктов с численностью до 5000 человек предусмотрено строительство 1-го пожарного депо на два выезда, от 5000 до 20000 человек – 1 депо

на 6 выездов, от 20000 до 50000 – 2 депо по 6 выездов (и др.), с учетом радиуса обслуживания 3 км и времени реагирования в городах до 10 минут, а в сельской местности до 20 минут.

По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, на сегодняшний день противопожарную защиту страны обеспечивают 426 пожарных депо, которыми осуществляется защита 2 558 населенных пунктов с численностью населения более 15 млн человек.

«За последние 5 лет за счет республиканского и местного бюджетов построено 11 пожарных депо, а до 2024 года планируется ввести в эксплуатацию еще 20 депо», - отметил Роман Скляр.


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