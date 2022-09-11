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Два жителя Риддера спасли супругов из горящего дома

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
11 Сентября 2022, 00:39
Два жителя Риддера спасли супругов из горящего дома

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ – Из огня помогли выбраться двум супругам в городе Риддере проезжавшие мимо прохожие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

10 сентября около двух часов ночи в городе Риддере по улице Семипалатинская произошел пожар. Во дворе жилого частного дома горели детали автомобиля марки «Volkswagen Golf», огонь распространился и на деревянные конструкции веранды, стены, частично крышу жилого дома и хозяйственные постройки.

photo «До прибытия огнеборцев очевидцами, проезжавшими мимо, Саматом Бериком и Алексеем Лещенко из горевшего дома были спасены владелец дома, 1962 года рождения и его жена 1962 года рождения. Прибывшими подразделениями службы пожаротушения огонь ликвидирован на общей площади 35 квадратных метров. Всего на тушение было задействовано девять человек личного состава и три единицы техники. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности», - говорится в сообщении пресс-службы.

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Восточно-Казахстанская область   Пожар   Спасение  
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