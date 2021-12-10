Два жилых комплекса подключили к газу в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первые два столичных многоквартирных жилых комплекса подключили к газовому отоплению. Один из них расположен в жилом массиве «Коктал-1», второй – в «Промышленном», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Газификация столицы является масштабным проектом Елбасы. Ход его реализации находится на контроле у Главы государства.





«Акиматом города Нур-Султан с сентября 2019 года реализуется очень большой проект по строительству сетей газоснабжения на территории столицы. Прошло чуть более двух лет. За данный период в городе проложено 650 км газораспределительных сетей. На сегодняшний день обеспечен доступ к подключению девяти жилым массивам, то есть порядка 14 тысяч абонентов имеют доступ к газу. На сегодня первые два жилых комплекса переведены на газ. Первый дом находится в «Коктал-1», второй – в жилом массиве «Промышленный». Это достаточно большие дома, в одном – порядка 70 квартир, во втором – порядка 190 квартир. За первый период потребления уже ощущается экономия более чем в три раза по сравнению с тем, насколько платили жильцы ранее. Комфорт от перехода на газ они уже ощутили», - сообщил руководитель отдела Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г.Нур-Султан Максат Есмагулов.

По словам представителя застройщика одного из подключенных к газу жилых комплексов Оксаны Ресновой, в доме нет перебоев с поставкой газа.

«Отопление этого дома подключено к природному газу. Благодаря этому мы решили вопрос с поставкой газа, у нас теперь нет проблем с перебоями, надеемся, что также будет и в дальнейшем. Спасибо огромное акимату нашего города, который в свое время инициировал подключение нашего дома к природному газу. На сегодняшний момент это очень большое облегчение для нас», - прокомментировала О. Реснова.

Жители жилых комплексов уже оценили плюсы перехода на газ. Майра Нуралиева живет в МЖК около полугода. По ее словам, дом очень теплый, вся система отопления оборудована по современным стандартам и жильцам нет причин переживать за морозную зиму.

«Дом очень теплый. И что хорошо, нам провели газ. Теперь везде все сухо и тепло», - поделился еще один житель многоквартирного жилого комплекса Ахат Толымхан.

Напомним, на сегодня газифицированы столичные районы Алматы и Сарыарка. Газораспределительные сети подведены в девяти жилых массивах: «Коктал-1», «Коктал-2», «Железнодорожный», «Промышленный», «Агрогородок», «Юго-Восток», «Интернациональный», «Мичурино», «Куйгенжар». Продолжаются пуско-наладочные работы для запуска газа в микрорайонах «Казахауыл», «Акбидай», а также в старой части города в районе улицы Потанина.