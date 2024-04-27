РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:56, 27 Апрель 2024 | GMT +6

    Два землетрясения зафиксировали вблизи Тайваня

    землетрясение
    Фото: istockphoto.com

    Два землетрясения зафиксировали китайские сейсмологи вблизи острова Тайвань, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    - Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в субботу в 02:21 по пекинскому времени в морской акватории вблизи уезда Хуалянь острова Тайвань, - сообщает Китайский центр сейсмологических сетей (CENC).

    По сообщению CENC, эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 24,08 градуса северной широты и 121,77 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 30 км.

    В 02:49 в этом же районе были зафиксированы толчки магнитудой 5,3..

    По сообщению CENC, эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 24,21 градуса северной широты и 121,77 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 27 км.

    Как сообщалось, в начале апреля у побережья Тайваня было зафиксировано свыше 20 афтершоков магнитудой до 6,5. 13 человек погибли.

    Теги:
    Китай Землетрясение Происшествия Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!