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    05:32, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Число погибших в результате мощного землетрясения на Тайване возросло до 13 человек

    Тайвань
    Фото: CNA

    Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,3, произошедшего на Тайване, увеличилось до 13 человек, сообщили в субботу местные власти. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Была найдена мертвой 21-летняя женщина, которая в момент землетрясения гуляла по парку Тароко в уезде Хуалянь.

    Еще три человека в парке числятся пропавшими без вести.

    По данным местной метеослужбы, к полудню субботы после землетрясения было зафиксировано более 600 повторных подземных толчков.

    Напомним, мощное землетрясение произошло в среду в 07:58 в морской акватории вблизи уезда Хуалянь Тайваня.

    Теги:
    Синьхуа Китай Землетрясение Происшествия, ЧС Тайвань Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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