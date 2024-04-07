05:32, 07 Апрель 2024 | GMT +6
Число погибших в результате мощного землетрясения на Тайване возросло до 13 человек
Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,3, произошедшего на Тайване, увеличилось до 13 человек, сообщили в субботу местные власти. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
Была найдена мертвой 21-летняя женщина, которая в момент землетрясения гуляла по парку Тароко в уезде Хуалянь.
Еще три человека в парке числятся пропавшими без вести.
По данным местной метеослужбы, к полудню субботы после землетрясения было зафиксировано более 600 повторных подземных толчков.
Напомним, мощное землетрясение произошло в среду в 07:58 в морской акватории вблизи уезда Хуалянь Тайваня.