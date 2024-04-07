Число погибших в результате мощного землетрясения на Тайване возросло до 13 человек

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,3, произошедшего на Тайване, увеличилось до 13 человек, сообщили в субботу местные власти. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

Была найдена мертвой 21-летняя женщина, которая в момент землетрясения гуляла по парку Тароко в уезде Хуалянь.

Еще три человека в парке числятся пропавшими без вести.

По данным местной метеослужбы, к полудню субботы после землетрясения было зафиксировано более 600 повторных подземных толчков.

Напомним, мощное землетрясение произошло в среду в 07:58 в морской акватории вблизи уезда Хуалянь Тайваня.