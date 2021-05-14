Два завода в Туркестанской области запустят китайские инвесторы

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Китайские инвесторы планируют построить заводы по выпуску автобусов и электроаккумуляторов в Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Таков результат встречи акима Туркестанской области Умирзака Шукеева с президентом Ассоциации поддержки предпринимателей Китайской Народной Республики Хуаном Линем. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве.

Президент ассоциации заинтересован в дальнейшем укреплении торгово-экономического сотрудничества. Хуан Линь отметил рост числа китайских предпринимателей, желающих развивать свой бизнес в Туркестанской области.

«Мы рады встретиться с вами в священный день Ораза айт. Туркестанская область развивается очень динамично. Многие инвесторы из Китая мечтают приехать и работать в Туркестанской области. В нашем сообществе более 20 тысяч малых и средних предприятий. Инвесторы не могут прийти из-за ситуации с пандемией. Пока мы планируем построить два завода по производству автобусов и электроаккумуляторов», – сообщил президент Ассоциации поддержки предпринимателей Китайской Народной Республики Хуан Линь.

В ходе переговоров стороны обсудили развитие двухсторонних отношений, деловых связей и сотрудничества. Глава региона ознакомил Хуана Лина с экономическим потенциалом региона и призвал к реализации совместных проектов. Особое внимание аким области уделил строительству завода по производству аккумуляторов для автомобилей с электричеством.

«Это перспективный проект. В дальнейшем он будет востребован. Поэтому готовы поддержать. В индустриальной зоне в течение месяца будет сформирована свободная экономическая зона. Инвесторам создадут все условия – земельные ресурсы, электроэнергия, газоснабжение и железнодорожные услуги. Кроме того, мы освободим их от налогов. Мы всегда готовы поддержать проекты, которые будут востребованы в нашей стране», – подчеркнул Умирзак Шукеев.

Общая площадь индустриальной зоны, создаваемой в короткие сроки как свободная экономическая зона, составит 350 га. На различных площадках будут большие возможности для реализации инвестиционных проектов. В Туркестанскую область уже привлечены инвестиции в размере 3,5 млрд долларов США. В ближайшие четыре года реализуют 97 проектов на сумму 3,6 млрд долларов США. В результате рабочими местами обеспечат 22 тыс. человек.