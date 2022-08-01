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Два заместителя акима СКО покинули свои должности
1 Августа 2022 12:52

Два заместителя акима СКО покинули свои должности

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – У акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова остались три заместителя вместо пяти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства и согласно постановлению Правительства, сокращены две штатные единицы заместителей акима области. Освобождены от должности Гани Ныгыметов и Тимур Султангазиев», - сообщили в пресс-службе главы региона.

Г.Ныгыметов работал заместителем акима области с мая 2020-го года. Курировал вопросы внутренней политики.

Т.Султангазиева назначили заместителем акима области в декабре 2021-го года. Ему досталось кураторство над одними из самых сложных отраслей региона – занятости и здравоохранением.

О том, на кого теперь возложат обязанности попавших под сокращение заместителей акимов, в пресс-службе не сообщили.


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