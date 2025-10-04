РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:48, 04 Октябрь 2025 | GMT +5

    Два вида пособий могут повысить в Казахстане с 2026 года

    В Казахстане намерены повысить соцвыплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности с 2026 года, передает агентство Kazinform. 

    На сколько будут увеличены пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
    Фото: МТСЗН РК

    Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана разработало проект постановления о повышении социальных выплат из государственного фонда социального страхования.

    Согласно документу, с 1 января 2026 года размеры выплат по случаю утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенные до указанной даты, предлагается увеличить на 10% от действующего размера.

    Документ находится на публичном обсуждении до 20 октября текущего года.

    Ранее в Минтруда назвали суммы и условия выплат многодетным семьям в Казахстане. Подробности — в нашем материале.

