Два вида пособий могут повысить в Казахстане с 2026 года
В Казахстане намерены повысить соцвыплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности с 2026 года, передает агентство Kazinform.
Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана разработало проект постановления о повышении социальных выплат из государственного фонда социального страхования.
Согласно документу, с 1 января 2026 года размеры выплат по случаю утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенные до указанной даты, предлагается увеличить на 10% от действующего размера.
Документ находится на публичном обсуждении до 20 октября текущего года.
