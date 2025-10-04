Два вида пособий могут повысить в Казахстане с 2026 года

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана разработало проект постановления о повышении социальных выплат из государственного фонда социального страхования.

Согласно документу, с 1 января 2026 года размеры выплат по случаю утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенные до указанной даты, предлагается увеличить на 10% от действующего размера.

Документ находится на публичном обсуждении до 20 октября текущего года.

