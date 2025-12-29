Два вертолета столкнулись в США

По словам представителя муниципальных властей Хаммонтона, в полицию поступили звонки о «столкновении двух вертолетов», в результате которого оба летательных аппарата потерпели крушение, один из них загорелся.

При аварии один человек погиб, а другой был доставлен в больницу с «тяжелыми травмами, угрожающими жизни».

Один из жителей рассказал, что выходя из спортзала, внезапно услышал «громкий хлопок», похожий на звук автомобильной аварии. Он увидел два вертолета, которые кружились на месте и быстро теряли высоту.

По данным Федерального управления гражданской авиации, произошло столкновение в воздухе между вертолетами «Enstrom F-28A» и «Enstrom 280 °C» недалеко от аэропорта Хаммонтона. На борту каждого воздушного судна находились только пилоты. Начато расследование, которое будет проводить Национальный совет по безопасности на транспорте.

Ранее сообщалось, что в ходе экскурсии по осмотру достопримечательностей Нью-Йорка произошло падение вертолета в реку Гудзон, погибли шесть человек.