    10:20, 29 Декабрь 2025 | GMT +5

    Два вертолета столкнулись в США

    В результате крушения двух вертолетов в воскресенье в городе Хаммонтон штата Нью-Джерси один человек погиб, другой пилот получил тяжелые травмы, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.

    Два вертолета столкнулись в США
    Фото: nbcnews.com

    По словам представителя муниципальных властей Хаммонтона, в полицию поступили звонки о «столкновении двух вертолетов», в результате которого оба летательных аппарата потерпели крушение, один из них загорелся.

    При аварии один человек погиб, а другой был доставлен в больницу с «тяжелыми травмами, угрожающими жизни».

    Один из жителей рассказал, что выходя из спортзала, внезапно услышал «громкий хлопок», похожий на звук автомобильной аварии. Он увидел два вертолета, которые кружились на месте и быстро теряли высоту.

    По данным Федерального управления гражданской авиации, произошло столкновение в воздухе между вертолетами «Enstrom F-28A» и «Enstrom 280 °C» недалеко от аэропорта Хаммонтона. На борту каждого воздушного судна находились только пилоты. Начато расследование, которое будет проводить Национальный совет по безопасности на транспорте.

    Ранее сообщалось, что в ходе экскурсии по осмотру достопримечательностей Нью-Йорка произошло падение вертолета в реку Гудзон, погибли шесть человек.

    Рустем Кожыбаев
    Автор
