27 Августа 2022 09:43

Два варианта снабжения газом северных регионов рассматривает Минэнерго РК

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Отчитываясь перед населением Акмолинской области, министр энергетики РК Болат Акчулаков поделился планами на дальнейшее строительство магистрального газопровода. На сегодняшний день для газификации Акмолинской и Северо-Казахстанской областей министерством прорабатываются два возможных варианта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам министра, в 2019 году завершен первый этап проекта строительства магистрального газопровода «Сарыарка» до города Нур-Султана, в рамках которого имеется возможность газифицировать Аршалынский и Целиноградский районы Акмолинской области.

«В целом, на сегодня газификация Акмолинской области разделена на две очереди. В 2020 году акимат области разработал ПСД на первую очередь газификации, состоящую из 13 проектов для газификации 20 населенных пунктов. В рамках бюджетной программы Министерства энергетики за 2020-2021 годы из республиканского бюджета было выделено 6,4 млрд тенге на реализацию восьми проектов. По ним в 2021 году полностью завершены строительно-монтажные работы, предусматривающие газификацию 14 населенных пунктов, это позволит обеспечить газом более 9 тыс. человек», - пояснил Болат Акчулаков.

На 2022-2023 годы акимату области предусмотрены средства из республиканского бюджета в размере 9,3 млрд тенге, на которые планируется завершить газификацию еще шести населенных пунктов – Аккайын, Шубар, Коянды, Аршалы, Жибек-Жолы и Жалтырколь. Эти проекты обеспечат газом около 26 тыс. человек.

«Однако для полного обеспечения газом региона необходимо строительство магистрального газопровода. Для этого и в целом для газификации Акмолинской и Северо-Казахстанской областей министерство прорабатывает два варианта. Первый из них - продолжение магистрального газопровода «Сарыарка», - поделился спикер.

Протяженность магистрального газопровода составит 298,1 км, а ориентировочная стоимость - 182,1 млрд тенге. Реализация проекта позволит обеспечить газом 143 населенных пункта, или 420 тыс. человек.

«Министерство также рассматривает вариант газификации из Российской Федерации. Российская сторона готова рассмотреть варианты газификации северных и восточных регионов страны при условии покупки газа по коммерческой цене. Поэтому эти вопросы мы сейчас внимательно рассматриваем, чтобы цена была приемлема для потребителя», - добавил Болат Акчулаков.