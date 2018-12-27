Два учебных заведения открыли в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте в рамках государственно-частного партнерства были сданы в эксплуатацию два объекта. В открытии учреждений образования, дающих знания на трех языках принял участие аким Шымкента Габидулла Абдрахимов, передает МИА «Казинформ».

Первый объект - детский сад «Атамекен» на 320 мест, который построен в микрорайоне Нурсат и отвечает всем современным требованиям. Здесь имеются игровые площадки для каждой группы, зимне-летние купальные бассейны. Кроме того, для безопасности детей во всех помещениях и на территории установлены камеры видеонаблюдения. В новом детском саду создано более 100 рабочих мест.







В этот же день в жилом массиве Сайрам состоялось открытие новой частной школы «Арофат» на 900 мест, в котором созданы все условия для полноценного обучения детей, формирования здорового образа жизни. Учащиеся имеют возможность заниматься ремеслом, швейным пошивом, участвовать в различных кружках искусств и спортивных мероприятиях.





Отметим, в 147 частных и государственных школ Шымкента сейчас обучаются около 200 тысяч детей. А ежегодно в школы идут более 25 000 детей. А это значит, что в городе необходимо строить как можно больше школ.





И решить вопрос нехватки очагов среднего образования поможет вариант подушевого финансирования, вводимый МОН РК.