Два туриста оказались в ловушке в горах Алматы: их спасли

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда помогли двум туристам спуститься со скалы в урочище Мынжылкы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ «РОСО МЧС РК».

2 июня в Республиканский оперативно-спасательный отряд поступила информация о людях, оказавшихся в ловушке на скале в урочище Мынжылкы. Пострадавшие забрались на скалу напротив Бастиона, самостоятельно спуститься туристам не удалось.

На место происшествия выехала оперативная группа РОСО. Добравшись на оперативном транспорте до урочища, спасатели сразу увидели пострадавших. Они находились на скале под уклоном 50 градусов, на высоте около 3500 метров.

«Также на место прибыли сотрудники службы спасения города Алматы. Местность была очень сложной для прохождения. Со скал стекали ручьи, скатывались большие камни и местами лежал снег и лед. Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда совместно со Службой спасения города Алматы поднялись наверх к пострадавшим. Туристами оказались парень с девушкой с Восточно-Казахстанской области. Оба были сильно уставшие, у девушки наблюдались признаки горной болезни. Одежда молодых людей совершенно не подходила для такого маршрута. Аккуратно, используя альпинистское снаряжение, спасатели обеих экстренных служб на веревках спустили молодых людей, преодолевая все препятствия. Затем, по организованной спасателями РОСО переправе, пострадавших перевели через горную реку. Добравшись до оперативного транспорта, спасатели доставили парня с девушкой до безопасного места в городе», - сообщили в РОСО.

Республиканский оперативно-спасательный отряд предупреждает: если вы собрались в горный поход, не ходите по незнакомым маршрутам, рассчитывайте свои силы. Необходимо надевать удобную одежду, обувь должна быть специализированной. Помните, горная местность очень опасна!