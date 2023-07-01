Два троллейбуса временно изменят свои маршруты в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы изменены схемы движения двух троллейбусных маршрутов №1 и №9, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления городской мобильности Алматы, с 30 июня в связи с обвалом грунта после работ по реконструкции тепловых сетей по проспекту Гагарина, на участке от улицы Ескараева до улицы Ходжанова временно внесены изменения в схему движения маршрутов №1 и №9.

Троллейбусы будут курсировать по направлению: улица Тимирязева, запад - Розыбакиева, юг - Березовского, восток - Гагарина, север и далее по маршруту.

Ранее сообщалось о временном ограничении движения по проспекту Абая. В этой связи также будут внесены изменения в схемы движения некоторых троллейбусных маршрутов.