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    11:50, 31 Март 2021 | GMT +6

    Два тоя с участием около 300 человек остановили туркестанские полицейские

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    КАЗЫГУРТСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Во время рейдовых мероприятий по выявлению нарушений карантинного режима участковые инспекторы местной полицейской службы Казыгуртского районного отдела полиции выявили двух жителей, организовавших свадебные торжества с нарушением карантина. Один из них провел той с участием более 100 человек, а другой организовал проводы невесты, куда пригласил около 200 гостей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

    В отношении нарушителей собранные материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» направили в СЭС для привлечения их в административной ответственности.

    Всего же с начала года участковые инспекторы Казыгуртского района совместно с мониторинговыми группами выявили свыше 60 нарушений карантинного режима по статье 425 КоАП РК, из них 10 фактов организации кокпаров, 18 фактов проведения свадебных мероприятий с участием множества гостей, а в остальных 33 случаях привлекли к ответственности сельчан, не носивших медицинских масок.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Туркестанская область Общество
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