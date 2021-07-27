Два тоя остановили туркестанские полицейские
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Два тоя остановили туркестанские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
В Туркестанской области стражи порядка выявили ряд заведений, в которых проводились свадебные торжества, несмотря на требования карантинного режима. К примеру, на улице одного из поселков Казыгуртского района сотрудники местной полицейской службы установили две тойханы, где проводились торжества. В одной из них местные жители организовали кұдалык той на 70 человек, а в другой проводили свадьбу с участием 40 гостей.
По всем выявленным нарушениям санитарно-эпидемиологических норм в отношении организаторов тоев и владельцев заведений собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в СЭС для привлечения к административной ответственности.
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