+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: 33 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Два тоя остановили туркестанские полицейские

27 Июля 2021 14:00
Поделиться:
Два тоя остановили туркестанские полицейские

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Два тоя остановили туркестанские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Новости по теме
Молодые люди ради видео в соцсетях залезли на арку моста в Нур-Султане
В Таразе медработник изобличен в подделке результата ПЦР-теста Свадьбу с участием более 100 гостей проводили в Нур-Султане Аферистка обещала увеличить доход жителю Туркестанской области

В Туркестанской области стражи порядка выявили ряд заведений, в которых проводились свадебные торжества, несмотря на требования карантинного режима. К примеру, на улице одного из поселков Казыгуртского района сотрудники местной полицейской службы установили две тойханы, где проводились торжества. В одной из них местные жители организовали кұдалык той на 70 человек, а в другой проводили свадьбу с участием 40 гостей.

По всем выявленным нарушениям санитарно-эпидемиологических норм в отношении организаторов тоев и владельцев заведений собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в СЭС для привлечения к административной ответственности.



Подписывайтесь на наш канал:

#Туркестанская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Молодые люди ради видео в соцсетях залезли на арку моста в Нур-Султане
В Таразе медработник изобличен в подделке результата ПЦР-теста
Свадьбу с участием более 100 гостей проводили в Нур-Султане
Аферистка обещала увеличить доход жителю Туркестанской области
Популярное
1 Новые карантинные меры вводят в ВКО
2 Карантин ужесточили в Атырауской области
3 Косшы стал городом областного значения - Указ Президента РК
4 Дополнительные карантинные меры ввели в Карагандинской области
5 Федерация профсоюзов РК сделала обращение по вопросу вакцинации от коронавируса
Читайте также
Проект «Восточный Казахстан – территория без конфликтов» реализуется в ВКО
Ложную информацию о вакцинации ввела медсестра в Кызылорде
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив