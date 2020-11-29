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Два спутника чуть не столкнулись в космосе

Автор:  
Сара Кабикызы
29 Ноября 2020, 23:32
Два спутника чуть не столкнулись в космосе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опасное сближении двух спутников на орбите зафиксировал главный информационно-аналитическим центр центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) госкорпорации «Роскосмос», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным центра, 27 ноября 2020 года российский космический аппарат «Канопус-В» и действующий индийский спутник CARTOSAT 2F массой более 700 кг приблизились. Минимальное расстояние между российским и индийским спутниками составило 224 метра. Оба аппарата предназначены для дистанционного зондирования Земли.

Согласно статистическим данным, вокруг Земли летают несколько тысяч спутников самого различного назначения. И количество их растет с каждым днем. К примеру, только американская компания Space X, которая недавно запустила очередную партию низкоорбитальных спутников Starlink, планирует создать группировку из 12 тысяч космических аппаратов.


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