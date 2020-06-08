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Два современных склада боеприпасов построят в безлюдных районах Казахстана

8 Июня 2020 16:19
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Два современных склада боеприпасов построят в безлюдных районах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020 году в Казахстане начинается строительство двух объектов хранения боеприпасов. Об этом сообщил заместитель министра обороны РК Бакыт Курманбаев в ходе встречи с журналистами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году начинается строительство двух современных объектов хранения боеприпасов в безлюдных районах Актюбинской и Карагандинской областей. Они обеспечат достаточную разгрузку всех остальных объектов хранения и максимальную безопасность гражданского населения страны», - сказал Бакыт Курманбаев на встрече с журналистами.

По его словам, в основу требований к двум современным объектам хранения легли нормы безопасности, усиленные в нормативно-правовых актах Вооруженных сил.

Замминистра обороны РК добавил, что работы по подготовке документации к строительству уже ведутся.

«Мы очень надеемся, что успеем в этому году», - добавил Бакыт Курманбаев.

Напомним, 24 июня 2019 года произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, дислоцирующейся в городе Арыси Туркестанской области. В результате взрывов погибли 3 человека - житель Арыси и два военнослужащих.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Карагандинская область, Туркестанская область, Армия, Безопасность, ЧП в Арыси,
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Серик Сабеков

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