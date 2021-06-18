Два Совета при Маслихате создали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В целях реализации Послания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, а также поддержки государственной молодежной политики по развитию волонтерского движения при Маслихате города Алматы был образован Совет молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основная задача Совета - разработка предложений и рекомендаций по вопросам патриотического и нравственного воспитания молодежи, поддержка и стимулирование общественной молодежной инициативы, а также совершенствование нормативных правовых актов в сфере молодёжной политики Республики Казахстан.

В состав Совета войдут представители и лидеры молодежных неправительственных организаций и молодые депутаты Маслихата.

При молодёжном Совете будут рассматриваться и разрабатываться предложения по совершенствованию нормативных правовых актов в сферах социального, правового, образовательного, культурного, спортивного и иного развития молодёжи с учетом зарубежных практик.

В целях совершенствования депутатской деятельности и повышения качества принимаемых решений городского маслихата в Алматы был создан Экспертный совет при Маслихате.

Основной задачей Совета будет являться экспертное сопровождение деятельности Маслихата, подготовка экспертных заключений по проектам решений Маслихата.

При этом Совет будет осуществлять разработку экспертных рекомендаций по вопросам совершенствования нормативных правовых актов, а также инициировать экспертные предложения в деятельности Маслихата.

На регулярной основе будут проводиться экспертные сопровождения в сфере экологии, транспорта, культуры, здравоохранения и др.