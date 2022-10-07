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Два смертельных ДТП произошло за полтора часа в Павлодарской области

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
7 Октября 2022, 17:14
Два смертельных ДТП произошло за полтора часа в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Два ДТП произошло на трассе Павлодар – Кызылорда с разницей в полтора часа. Погибли два водителя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

6 октября в 22.45 часов на 41 км автодороги Павлодар – Кызылорда у села Пограничник, 52-летний водитель автомашины Volkswagen Sharan, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывания в кювет.

Спустя всего полтора часа после происшествия на 1253 км автодороги Павлодар – Кызылорда, в 15 км от Экибастуза, 54-летний водитель Toyota Camry 40, не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на препятствие – криволинейный брус.

Оба водителя скончались на месте происшествия от полученных телесных повреждений. Назначены СМЭ. Автомашины водворены на специализированные штрафные стоянки. Проводится проверка.

«Одной из причин ДТП является личная недисциплинированность водителей. Только в текущем году, на дорогах области зарегистрировано 12 опрокидываний и три наезда на криволинейный бус. Вместе с тем, сотрудниками полиции области пресечено более 95 тысяч нарушений правил дорожного движения», – сообщил первый заместитель начальника департамента полиции области Жаскайрат Каиров.


Фото: polisia.kz


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