Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Два случая смерти от оспы обезьян впервые зарегистрировали в Европе
30 Июля 2022 23:03

Два случая смерти от оспы обезьян впервые зарегистрировали в Европе

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - В Европе подтвердили второй случай смерти от оспы обезьян. Как и первый, о котором было объявлено накануне, он был зафиксирован в Испании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Ранее на уходящей неделе о пациенте, умершем от этой болезни, сообщили власти Бразилии. Еще как минимум пять случаев летального исхода были замечены в Африке: в Нигерии и Конго.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, которое обычно протекает легче, чем натуральная оспа — ее человечество победило сорок лет назад, благодаря вакцинации. Симптомы оспы обезьян — это характерная сыпь, высокая температура и боли в мышцах. Согласно статистике, подавляющее большинство зараженных — мужчины до 50-ти лет, вступавшие в сексуальные контакты с другими мужчинами. Именно этой категории людей власти советуют вакцинироваться.

На прошлой неделе ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. На сегодня официально известно о более чем 22 тысячах случаев заражения оспой обезьян в почти 80 странах мира. Режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян объявили в Нью-Йорке.




Новости по теме
Режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян объявили в Нью-Йорке
Илон Маск подал встречный иск к Twitter
От каких недугов можно вылечиться на Алаколе
Читайте также
Сель сошел в Боомском ущелье в Кыргызстане: остановлено движение поездов
Золоторудное месторождение «Кумтор» перешло в собственность Кыргызстана
Папа римский Франциск допускает возможность своего ухода на пенсию
Протестующие в Багдаде вновь захватили здание иракского парламента
Началось строительство инфраструктуры для независимых таможенных операций в Китае
Коэффициент распространения коронавируса в РФ вырос до максимума с конца января
Вице-министр здравоохранения РК ознакомился с работой столичной поликлиники
Режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян объявили в Нью-Йорке
Популярное
1 Мужчина убил 6-летнего сына в Туркестанской области - суд вынес приговор
2 Число заболевших коронавирусом растет в Байконуре
3 День траура объявили в Грузии в связи с крушением спасательного вертолета
4 Землетрясение силой в два балла ощутили жители Усть-Каменогорска
5 Димаш Кудайберген приложит усилия для популяризации науки в Казахстане

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив