Два случая хищения зерна произошли за сутки в ВКО

БОРОДУЛИХИНСКИЙ РАЙОН.КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области в Бородулихинском районе за сутки зарегистрировано два случая хищения зерна, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В полицию Бородулихинского района обратился руководитель одного из сельскохозяйственных предприятий района. Он сообщил о краже пшеницы на общую сумму более 121 000 тенге.

«В результате розыскных мероприятий сотрудники полиции по «горячим следам» установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей 1986, 1982 годов рождения, которые работали охранниками данного предприятия», - пояснил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Как выяснили полицейские, злоумышленники через окно проникли в складское помещение, откуда похитили зерно весом почти 1,5 тонны. В ходе допроса задержанные дали признательные показания. Вещественные доказательства изъяты.

В тот же день аналогичным заявлением в полицию обратился еще один директор сельскохозяйственного предприятия, который сообщил, что его 37-летний водитель, управляя автомобилем марки КамАЗ, с поля, расположенного вблизи села Зенковка, похитил зерно общим весом 15 тонн на общую сумму более 1 200 000 тенге.

Сотрудниками полиции приняты меры к задержанию. Данные факты зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по статье 188 части 3 пункта 1,3 УК РК «Кража».

В настоящее время проводятся досудебные расследования.

Фото: Пресс-служба ДП ВКО

