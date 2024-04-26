Два случая бруцеллеза выявили у жителей Костанайской области
Два случая бруцеллеза выявили у жителей Костанайской области. В прошлом году за аналогичный период было выявлено восемь случаев. Заболевание трудно поддается лечению, передает корреспондент агентства Kazinform.
В департаменте СЭС уточнили, что эта инфекция на территории региона регистрируется ежегодно. В большинстве случаев заражение происходит при уходе за больным бруцеллезом скотом и в результате употребления продуктов, не прошедших тепловую обработку.
— Бруцеллез — острое инфекционно-аллергическое заболевание с высокой возможностью перехода в хроническую форму. Заболевание длительное, трудно поддающееся лечению, поражает практически все органы. Источником инфекции для людей являются овцы, козы, крупный рогатый скот. У лошадей, собак и свиней бруцеллез выявляется реже, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Больные животные особенно опасны для людей в период массового окота и отела. Кроме этого, заражение происходит при забое животных, разделке мяса, употреблении молочных и мясных продуктов от больных животных. Первые признаки болезни у человека появляются через 15-30 дней после заражения: это головная боль, температура до 39 градусов, потливость, боли в суставах.
В организм человека микроб попадает через слизистые оболочки и кожу. Поэтому помогая животным при отеле, окоте необходимо пользоваться спецодеждой (халат, фартук, сапоги) и перчатками. Необходимо чаще мыть руки с мылом и обрабатывать дезинфекционными растворами.
— Если бруцеллез у вашего животного подтвержден, его необходимо как можно быстрее сдать на убой, а вам нужно обязательно обратиться к врачу. Чем раньше распознано заболевание, тем быстрее оно будет излечено. Зная основные признаки заболевания у животных и симптомы инфекции у людей, можно своевременно заподозрить наличие инфекции и принять своевременные меры по защите своего здоровья и здоровья близких, — заявили в департаменте.