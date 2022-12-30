Два скотокрада похитили 4 лошадей у жителя Туркестанской области

30 Декабря 2022, 14:02

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Двух скотокрадов задержали в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Отырарский районный отдел полиции с заявлением о краже скота обратился местный житель. По словам мужчины, неизвестные похитили у него четырех лошадей, которые паслись на пастбище. Ущерб потерпевшему составил около 2 млн тенге.

Факт зарегистрировали по статье 188-1 УК РК «Скотокрадство». Сотрудники полиции установили в качестве подозреваемых двух местных жителей. Одного из скотокрадов задержали в Отырарском районе, а другого доставили из Шымкента.

Двое подозреваемых совершили скотокрадство по предварительному сговору. Они погрузили бесхозных лошадей на свой автотранспорт и продали их. Полученные деньги потратили на собственные нужды. Проводится досудебное расследование.

Фото: polisia.kz