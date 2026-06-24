Два села Узбекистана вошли в состав Кыргызстана

В рамках демаркации государственной границы Узбекистан передал Кыргызстану два населенных пункта, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов.

По его словам, в состав Кыргызстана вошли села Чонгара и Таш-Тобо, ранее относившиеся к Ферганской области Узбекистана. В них проживают около 2,5 тысячи этнических кыргызов. После завершения регистрационных мероприятий им будет предоставлено гражданство Кыргызстана.

В обмен на указанные населенные пункты Бишкек передал Ташкенту равноценные по площади земельные участки в приграничной зоне.

Дополнительно стороны обменялись равной территорией площадью 236 га. Это позволит Кыргызстану построить прямую автомобильную дорогу от села Сай до села Таян. Благодаря новому маршруту жители Баткенской области смогут добираться из Айдаркена в Баткен напрямую через эти села, сократив путь с 225 до 55 километров.

Ранее сообщалось, что Кыргызстан и Узбекистан нацелены довести товарооборот до $2 млрд.