Два самолета столкнулись в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В международном аэропорту Алматы самолет А320 во время буксировки задел Boeing 767. Оба борта принадлежат Air Astana, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе авиакомпании AirAstana уточнили, что инцидент произошел 29 мая.

«Во время буксировки воздушного суда без пассажиров на борту, для проведения технических работ, в районе технической стоянки ангара в аэропорту г.Алматы самолет А320 задел шарклетом стабилизатор самолета Boeing 767. Оба борта принадлежат Air Astana. В настоящие время проводятся ремонтно-технические работы на обоих воздушных судах. Ведется расследование», - отметили в авиакомпании.