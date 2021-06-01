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    21:11, 31 Май 2021 | GMT +6

    Два самолета столкнулись в аэропорту Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В международном аэропорту Алматы самолет А320 во время буксировки задел Boeing 767. Оба борта принадлежат Air Astana, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе авиакомпании AirAstana уточнили, что инцидент произошел 29 мая.

    «Во время буксировки воздушного суда без пассажиров на борту, для проведения технических работ, в районе технической стоянки ангара в аэропорту г.Алматы самолет А320 задел шарклетом стабилизатор самолета Boeing 767. Оба борта принадлежат Air Astana. В настоящие время проводятся ремонтно-технические работы на обоих воздушных судах. Ведется расследование», - отметили в авиакомпании.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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