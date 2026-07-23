Два самолета FlyArystan не смогли приземлиться в Шымкенте

Из-за временного закрытия взлетно-посадочной полосы аэропорта Шымкента авиакомпания FlyArystan изменила маршруты и расписание нескольких рейсов. Самолетам пришлось совершить посадку в Алматы или вернуться в аэропорт вылета, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации лоукостера, рейс FlyArystan FS7580 по маршруту Актау — Шымкент совершил посадку в Алматы. Рейс FS7105 сообщением Алматы — Шымкент также был перенаправлен обратно в Алматы.

— После открытия взлетно-посадочной полосы аэропорта Шымкента рейс FS7580 вылетел в пункт назначения в 01:21 по местному времени. Рейс FS7105 также повторно вылетел из Алматы в Шымкент в 02:56 по местному времени, — сообщили в ответе на официальный запрос в авиакомпании FlyArystan.

В связи с временным закрытием взлетно-посадочной полосы также были задержаны последующие разворотные рейсы FS7579 по маршруту Шымкент — Актау и FS7106 по маршруту Шымкент — Алматы.

— Решения об изменении маршрутов и времени выполнения рейсов были обусловлены обстоятельствами, не зависящими от авиакомпании. Главным приоритетом остается безопасность полетов, — добавили в авиакомпании

Ранее сообщалось, что до конца 2027 года в аэропорту Шымкента планируют построить новую взлетно-посадочную полосу стоимостью около 41 млрд тенге. После ее ввода действующую ВПП реконструируют без полной остановки работы аэропорта. В дальнейшем обе полосы будут использоваться одновременно.