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Два рекорда Казахстана установлено на чемпионате РК по легкой атлетике U18

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
8 Марта 2022, 16:50
Два рекорда Казахстана установлено на чемпионате РК по легкой атлетике U18

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске состоялся чемпионат Республики Казахстан в помещении среди старших юношей (U18). По итогу трех соревновательных дней было установлено два высших достижения в возрасте до 16 лет в помещении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Всего в республиканском первенстве приняли участие 383 легкоатлета со всех регионов Казахстана.

Ирина Конищева из Алматы в беге на 200 метров показала время 25.36, а четверка из Восточно-Казахстанской области в составе Никиты Петяхина, Ивана Тетерина, Артема Сизых и Михаила Горлова с результатом 3:29.93 завоевала золотую медаль в эстафетном беге 4х400 метров.

Первое общекомандное место заняла Карагандинская область (24029 очков), второе место у Восточно-Казахстанской области (23275 очков) и замкнула тройку сильнейших команда города Алматы (21833 очков).

Напомним, в Усть-Каменогорске стартовал зимний чемпионат Казахстана по легкой атлетике U18. Соревнования длятся три дня.


Восточно-Казахстанская область   Спорт   Регионы   Легкая атлетика  
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