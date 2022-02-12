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Два региона перешли в «зеленую» зону

12 Февраля 2022 10:17
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Два региона перешли в «зеленую» зону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 февраля 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области

В «желтой» зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

Напомним, Актюбинская и Атырауская области 11 февраля находились в «желтой» зоне. 12 февраля эти два региона перешли в «зеленую» зону.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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